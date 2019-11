Unos okupas llaman a la Policía porque los propietarios hacen mucho ruido

Una mujer, su marido y su hijo de tres años están viviendo una "pesadilla" después de que su vivienda fuera ocupada hace dos días por otra familia en la zona de Sevilla-Este. Habían pagado 3.000 euros de señal para comprarle al banco una casa en la calle Baloncesto, pero cuando llegaron para firmar el contrato se encontraron con una pareja de okupas y sus hijos dentro, según informa el diario 'ABC'.

Esta mañana los vecinos han organizado una cacerolada para denunciar la situación e intentar que la familia recuperara su propiedad. Por su parte, las personas que ocupaban han llamado a la Policía Nacional literalmente porque les "molestaba" el ruido que estaban haciendo el resto de propietarios.

La Policía entró en el domicilio para comprobar la situación y en su caso "negociar" con los okupas. Estos dijeron que tenían cuatro hijos y que hasta el martes no iban a abandonar el domicilio. Los dueños originales y los vecinos no se han creído la versión de esta familia y han prolongado la cacerolada hasta que finalmente han abandonado la casa por su propia voluntad.

Dentro de la casa no había ni luz ni agua. Los propietarios tenían claro que no iban a firmar nada con el banco hasta que estos ilegales inquilinos abandonaran la vivienda. Tampoco han decidido interponer una denuncia formal porque hasta el lunes no firman el contrato de compraventa oficial.