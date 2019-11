Las sentencias por delitos electorales se triplican en menos de una década

Las sentencias dictadas por los tribunales españoles casi se han triplicado en menos de una década. Según los datos que refleja el compendio anual de delitos realizado por la Fiscalía General del Estado, el número de sentencias ha pasado desde las 68 dictadas en 2011 hasta las 196 dictadas en 2017. De la misma manera, el número de diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía entre 2011 y 2016 se ha multiplicado por seis.

Los delitos electorales no están recogidos en el Código Penal sino en la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) y ocupan desde el artículio 139 hasta el 150: desde no acudir a una mesa electoral estando convocado hasta pedir el voto a cambio de dinero, infrinjir la normativa de encuestas o votar dos veces. Las condenas van desde multas económicas hasta siete años de cárcel en los casos más graves.

Los datos recopilados por la Fiscalía revelan que la actividad fiscal y judicial en torno a estos delitos se ha multiplicado entre 2011 - primer año del que se tienen datos específicos - y 2017, último año del que hay datos disponibles. Un periodo en el que se han dictado 588, pasando de las 68 de 2011 a las 196 de 2017, y en el que la Fiscalía ha abierto 2.430 diligencias de investigación, de las 121 de 2011 a las 733 de 2016.

La estadística del Ministerio Público no especifica si estas sentencias fueron condenatorias, absolutorias y si fueron o no por conformidad del acusado, de la misma manera en que no espefician por qué delito electoral concreto se dictaron. La estadística revela que en este periodo casi el 65% de estas sentencias por delitos electorales se dictaron en la provincia de Barcelona.

Más de 20 elecciones

Entre 2011 y 2019 la ciudadanía española ha sido llamada a las urnas más de veinte veces entre elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas con diversas convocatorias de diversas comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, por ejemplo, sus ciudadanos han sido llamados a elegir Govern cuatro veces en nueve años. Más de la mitad de estos comicios se han concentrado entre 2015 y 2019.