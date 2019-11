Los posibles pactos electorales tras las elecciones del 10-N: ¿y ahora qué?

El resultado de las elecciones del pasado 28 de abril dejó un Congreso de los Diputados bloqueado y con un reparto entre bloques que hizo imposible la formación de un Gobierno. Con los resultados de este 10 de noviembre la situación no es muy diferente y la conformación de un Ejecutivo se antoja muy complicada. Estas son las sumas entre partidos y bloques que dejan los comicios del 10-N:

PSOE + Unidas Podemos

El pacto que no pudo ser tras las elecciones del pasado 28 de abril. Con los resultados de este 10 de noviembre la suma entre PSOE y Unidas Podemos vuelve a quedarse lejos de la mayoría de 176 diputados necesarios para gobernar y alcanza los 155 diputados (PSOE 120 y 35 de Unidas Podemos).

Con estos resultados, en caso de un hipotético pacto entre socialistas y Podemos, haría falta el apoyo de otras fuerzas parlamentarias.

PSOE + Unidas Podemos + Más País

Una de las formaciones que podría unirse a la suma de las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es Más País, el partido de Íñigo Errejón, que ha visto rebajadas sus expectativas iniciales y se ha tenido que conformar con 3 escaños en estos comicios.

De esta forma, la suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País tampoco se quedaría cerca de la mayoría y sumaría 158 escaños, 18 menos de los necesarios para alcanzar la mágica cifra de 176.

PSOE + Unidas Podemos+ Más País + No independentistas

Si las tres formaciones de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y Más País) se sumaran a los partidos no independentistas del Congreso de los Diputados la cifra no sería suficiente y rondaría los 170 escaños.

En esta suma podrían estar partidos como el PSOE (121), Unidas Podemos (35), Más País (3), PNV (7), Partido Regionalista de Cantabria (1), Teruel Existe (1) y la difícil suma de los 2 escaños de Coalición Canaria.

PSOE + Unidas Podemos + Más País + Independentistas

Primera suma que conseguiría la mayoría. Si a los resultados de PSOE, Unidas Podemos y Más País se suman los de los partidos independentistas, la cifra conseguiría superar la mayoría necesaria.

Los 13 escaños de ERC y los 8 de JuntsxCat, sumados a los 159 de los partidos de Sánchez, Iglesias y Errejón, superarían los 176 escaños, por lo que una investidura de Sánchez con el apoyo de las fuerzas independentistas sería posible.

En esta operación podrían sumarse escaños del resto de fuerzas no independentistas del Congreso (PNV, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe, etc), que podrían no hacer necesario el apoyo de JxCat, pero sí el de la formación de Gabriel Rufián.

PSOE + Ciudadanos

Tras las elecciones del 28 de abril PSOE y Ciudadanos sumaban 180 diputados, pero ahora se quedarían en 50 menos, motivado por el fuerte desplome de la formación de Albert Rivera, que se ha dejado 47 escaños y se ha quedado en tan solo 10. Por lo tanto, la suma de los socialistas y los naranjas se queda en 130 parlamentarios.

PSOE + PP

La única suma entre dos partidos que alcanza la mayoría necesaria es la gran coalición entre PSOE y Partido Popular. Con 120 escaños de los socialistas y los 87 del Partido Popular, la unión de los dos partidos del bipartidismo superaría la barrera de los 200 escaños para llegar hasta los 207 parlamentarios.

PP + Ciudadanos + Navarra Suma

Los 87 escaños del Partido Popular, más los 10 de Ciudadanos más los 2 de Navarra Suma hacen un total de 99, muy lejos de la mayoría necesaria.

PP + Ciudadanos + Vox + Navarra Suma

Si a la hipótesis anterior sumamos los 52 escaños de Vox, el partido que más sube este 10-N el bloque de derechas se acerca a la mayoría, pero se sigue quedando lejos de los 176 escaños.

Los 87 parlamentarios del Partido Popular, más los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos y los 2 de Navarra Suma dejan la suma en 151, 25 menos de los necesarios para que Pablo Casado fuera presidente del Gobierno.