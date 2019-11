El Real Madrid sigue pendiente de la situación de sus jugadores James Rodríguez y Gareth Bale, que tras no ejercitarse con el equipo de Zinedine Zidane en las últimas sesiones previas al parón de selecciones.

En su momento, James viajó a Colombia por el nacimiento de su hijo y a la vuelta dijo que estaba lesionado. Ahora, tras marcharse con el equipo cafetero, no ha tenido problemas en entrenar con sus compañeros de equipo.

En el club saben que ambos futbolistas son un problema y lo asumen desde verano, pero van a seguir con la misma línea continuista, según informa Antón Meana. De hecho, el Real Madrid no confirma que vaya a sancionar a Bale ni ninguna otra medida similar.

Los jugadores se lo toman casi en broma en una situación que continúa tornándose complicada en el seno de la plantilla merengue, pero a la que la entidad intentará dar la máxima normalidad posible.

Además, se considera que el mensaje de la semana pasada de Zidane no pretendía ir en torno al alta competitiva o alta médica, sino que quiso dejar claro que si no entrenaban era porque no querían.