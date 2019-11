La mujer de Klopp convenció al técnico para no fichar por el Manchester United

Jurgen Klopp podría haber terminado en el banquillo del United, pero hubo una persona que lo evitó o al menos influyó para que eso no ocurriera. Según ha explicado el exjugador del Liverpool Phil Thompson, fue la mujer del alemán la que le convenció para no entrenar al equipo de Manchester.

"Entrevisté a Klopp para Sky Sports y le pregunté su el Liverpool y él estaban hechos el uno para el otro y me preguntó ¿por qué? Entonces me dijo que pudo haber firmado por el Manchester United pero su esposa le dijo que no era lo correcto", ha señalado en una entrevista en el canal de televisión TV2 de Dinamarca.

Según Thompson, el técnico del Liverpool le dijo que cuando llegó la oferta de su actual equipo, con el que ha ganado la Champions League, su esposa le dijo que esa opción sí que era la correcta. "Hay algo extraño. Es como si él hubiera nacido para entrenar al Liverpool", ha señalado.