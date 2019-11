Movistar ha ofrecido un avance de la charla que ha mantenido Jorge Valdano con Ivan Rakitic, la cual saldrá de manera íntegra este jueves. En dicha entrevista, el jugador balcánico ha hablado de su situación actual.

"¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota, me siento triste".



"¿Cómo se siente mi hija pequeña cuando le quitan un juguete? Pues está triste. Pues yo me siento igual, me han quitado la pelota, me siento triste. Me gusta enseñar mis sentimientos, cuando hay que llorar, pues no hay problema ninguno y cuando hay que celebrar, el primero, adelante", afirmó acerca de su situación actual.

Además, también comentó la decisión de manera más institucional. "Entiendo y respeto la decisión del entrenador, del club o de quien sea, pero lo que sí que digo es que creo que he dado muchísimo al club durante los cinco años y pico que llevo aquí, pero quiero seguir disfrutando. Y eso es lo más importante para mí, uno disfruta solamente jugando y yo tengo 31 años, no 38. Me siento en mi mejor momento", sentenció.