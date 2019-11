Los clubes rechazan la propuesta de mediación y se mantiene la huelga del fútbol femenino

Otro capítulo más que acaba sin acuerdo para evitar la huelga del fútbol femenino. Tal y como ha avanzado H25 Deportes, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ha rechazado la propuesta de mediación realizada por la Dirección General de Trabajo para levantar la huelga porque la consideran "inasumible" por lo que la huelga se mantiene ante la falta de un acuerdo en la mesa negociadora.

Según ha podido saber la Cadena SER, los clubes ven inviable la propuesta que incluso "es peor que la exigida inicialmente por los sindicatos en la propuesta que derivó en la convocatoria de huelga porque supone aumentar el salario mínimo a 16 mil euros en lugar de los 12 mil iniciales" apuntan fuentes de la negociación a la Cadena SER, algo inasumible "porque la propuesta no va acompañada de una garantía de ingresos y no hay dinero para asumir todas estas exigencias" aseguran las mismas fuentes.

El problema radica en que se aumentaría el salario mínimo de todas las jugadoras a 16.000 euros y se establece, además, que todas las que cobren más de dicha cantidad pero tengan una parcialidad inferior al 75 por ciento de la jornada laboral percibirán 4.000 euros. Los clubes aseguran que no hay dinero para cubrir estas exigencias y que no pueden firmar un convenio "que no podemos cumplir y que acaba con los clubes humildes que se han ganado el derecho a competir".

94 jugadoras cobran menos de 12 mil euros

De todas las jugadoras que juegan en Primera División en España, el convenio exigido inicialmente afectaría a 94 jugadoras, 73 que cobran entre 8 y 12 mil euros y 21 que cobran menos de 8 mil euros al año, la gran mayoría de los clubes más humildes de la Primera División. Los clubes ven con buenos ojos y podrían llegar a asumir que se suban todos los contratos a 12 mil euros siempre y cuando se bloqueen los contratos de las jugadoras que más cobran ya que aumentar la parcialidad al 75 por ciento supondría que todas la que cobran más de 12 mil euros y están contratadas a media jornada aumenten el salario un 25 por ciento y hace que sea inasumible si no hay una importante inyección económica.

Por ello, una de las posibles salidas sería la absorción por compensación de las que ganan menos de 12.000 euros y establecer ese salario mínimo con un 75 por ciento de parcialidad sin que aumente el salario del resto de jugadoras, algo que no se acepta por parte de los sindicatos.

La solución pasa por un acuerdo con la RFEF

Dentro de las negociaciones mantenidas en los últimos días ha entrado en escena la RFEF, que no puede formar parte de la mesa de negociación del convenio colectivo entre clubes y sindicatos pero que está dispuesto a mediar para solventar el problema. La RFEF propuso antes del comienzo de la temporada que todos los clubes se unieran a su "programa élite" al que dedicaría 8 millones de euros que repartiría a razón de 500 mil euros para cada club a cambio de ceder sus derechos. Once clubes de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino decidieron vender sus derechos a Mediapro.

Una de las salidas que contemplan los clubes ahora es romper con Mediapro, algo que acepta el operador televisivo, y firmar con la RFEF pero la federación no acepta que ahora se integren en el programa y ofrece 1,1 millones de euros para que se levante la huelga, cantidad que los clubes ven insuficiente ya que no permite cubrir los costes que suponen las exigencias de los sindicatos.

La negociación sigue bloqueada y la huelga sigue adelante una vez que los clubes no aceptan el acuerdo de mediación.