Así anunció David Villa su retirada del mundo del fútbol

David Villa ha anunciado este miércoles su decisión de retirarse de la práctica del fútbol profesional. A sus casi 38 años, el delantero asturiano que actualmente milita en las filas del Vissel Kobe pone fin a una carrera exitosa llena de logros que le colocan sin lugar a dudas como el delantero más importante de la historia del fútbol español.

"Tengo una noticia importante que dar. Cuando acabe la temporada en Vissel Kobe dejaré de jugar a fútbol". Así anunciaba 'El Guaje' Villa la noticia de su retirada. "Es una decisión muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere", añadió.

"Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí y he decidido que este es el momento perfecto", señalaba con sinceridad un Villa que abandonó Europa en 2014 y que tras jugar en Australia, EEUU y esta última temporada en Japón, colgará las botas a final del presente curso.

Desde su primer título -la Copa del Rey con el Zaragoza en 2004- hasta el último -el título liguero con el Atlético en 2014- David Villa siempre fue una amenaza constante para los defensas rivales y fuera de nuestras fronteras también ha conseguido ser competitivo en sus últimos años como futbolista, rompiendo ese tópico del 'retiro dorado' de los jugadores europeos en países con poco nivel futbolístico.

David Villa, por todo lo logrado tanto a nivel de clubes como en la Selección Española, es una leyenda de nuestro fútbol y su coraje, garra, talento y fuerza serán recordados por las generaciones venideras. Siempre formará parte, no solo como campeón del mundo sino como pieza clave de la época dorada de 'La Roja', de una legión de ganadores que le quitaron los complejos a una seleccción acostumbrada a perder.