Su nombre no solo no está ligado al de la victoria… sino todo lo contrario. Raymond Poulidor ha fallecido este miércoles a los 83 años y siempre será recordado como el ciclista que jamás pudo hacer realidad su sueño y en reiteradas ocasiones se quedó a las puertas de la gloria de vestir el maillot amarillo o ganar el Tour de Francia.

Y no se puede decir que no estuviera cerca de conseguirlo. Le faltaron seis segundos para enfundarse la prenda más ansiada del ciclismo en el prólogo de 1967 y solo seis años más tarde el holandés Joop Zoetemell impidió que lo vistiera por 80 centésimas. Además, fue segundo en la clasificación general en tres ediciones (1964, 1965 y 1974), en las que fue superados por auténticas leyendas como Jacques Anquetil, Felice Gimondi y Eddy Merckx. También fue tercero en 1962, 1966, 1969 y 1976.

En la recta final de su vida, Poulidor no consideró esa fama de segundón como un drama. Lo reconocía en el último Tour de Francia. Cuando le preguntaron si le dolía no haber sido nunca maillot amarillo, su respuesta no dejaba lugar a dudas: "En absoluto. Al contrario. Ahora me doy cuenta de que si lo hubiera llevado no se hablaría tanto de mi todos estos años después de haber acabado mi carrera. Subí ocho veces al podio, más que nadie, y tengo un gran palmarés".

Raymond Poulidor, géant du cyclisme français, est mort à l\'âge de 83 ans. On le retrouve dans ses œuvres en 1967. #RaymondPoulidor pic.twitter.com/PEertbbAQH — Ina.fr (@Inafr_officiel) November 13, 2019

"Pasa tan rápido..."

Es más, aunque el ciclista reconocía que esa prenda era el mayor sinónimo del éxito sabía relativizarlo poniendo un claro ejemplo: "Todo el mundo lo busca en el pelotón [en referencia a los espectadores que asisten a la carrera] pero a veces pasa tan rápido que no lo ven".

El francés tuvo claro que la leyenda se segundón al final le reportó más trascendencia que cualquier victoria en la ronda francesa. De hecho, aseguraba que si hubiera ganado "un par de veces" el Tour de Francia no se hablaría tanto de él. A su juicio, su vida habría cambiado con esos logros "pero no a mejor".

"No me molesta, al contrario. Sobre todo porque cuando miro mi palmarés tengo muchos trofeos y eso me satisface", decía para afirmar que veía con orgullo su carrera como ciclista.