Javier Ortega Smith, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que no le gusta "nada" Gerard Piqué, el defensa del FC Barcelona que este miércoles ha estado en la capital con motivo de la presentación de la nueva Copa Davis que acogerá la Caja Mágica a partir de la próxima semana.

"No le he saludado nunca... ni hoy, ni ayer ni mañana", ha señalado el político, que durante el acto ha estado sentado detrás del futbolista aunque ha negado que fuera para "darle una colleja". "Ahí es donde me han dicho los de protocolo que me tenía que sentar [...] No voy detrás para saludarle", ha comentado en declaraciones a Atresmedia.

"Un jugador de cualquier deporte que ha despreciado a España y a los españoles y ha abogado por la división de España no me gusta nada", ha añadido el portavoz de VOX en el consistorio madrileño.

"Experiencia inolvidable"

El futbolista reconoció este martes algo de nervios a menos de una semana que la Caja Mágica acoja las Finales de la Copa Davis, el nuevo formato de la competición que ha diseñado su empresa, Kosmos, y deseó que "todo el mundo viva una experiencia inolvidable", mientras que el director del torneo, Albert Costa, cree que los espectadores podrán ver "la pasión" con la que se juega este evento, que ha supuesto "un gran reto a nivel de producción".

"Estoy un poco nervioso por que todo salga bien, que sé que sí, porque soy una persona muy optimista. Ha sido un trayecto muy largo, hace más de un año que aprobaron este nuevo formato. Espero que la afición se lo pase bien y sea muy, muy emocionante y que todo el mundo viva una experiencia inolvidable", señaló Piqué durante la presentación del evento, en la que dio las gracias a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y a la RFET "por todo el esfuerzo para que la Davis esté aquí".

El central del FC Barcelona insistió en su deseo de ver "un gran espectáculo tenístico" la próxima semana y en que el título "se decidiera en el partido de dobles de la final a tres sets y con 'tie-break' en el último".

"Que se disfrute de una gran competición, que haya 'fair play', que eso está por descontado en el tenis, y que nos acompañe el tiempo y que no haga frío ni llueva", apuntó, resaltando el día de puertas abiertas que será el domingo 17 "para que toda la gente puede disfrutar de los jugadores que son las estrellas de la competición" y la campaña social de reciclaje iniciada con Ecovidrio.