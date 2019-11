Adiós a las mesas de lotería de la Puerta del Sol de Madrid

Quien vaya a hacer algo tan tradicional como comprar lotería de Navidad en la madrileña Puerta del Sol va a notar cambios. Muchas personas que no viven en Madrid aprovechan el puente de diciembre para acercarse a la capital y comprar décimos para la familia y los amigos. Este año desaparecerán las mesas de las vendedoras ambulantes de lotería.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que multará a las loteras que instalen caballetes y mesas ambulantes en la turística plaza en aplicación de la ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública. Las loteras de la Puerta del Sol ya no pueden montar sus caballetes si no quieren ser multadas. Lo que sí pueden hacer es seguir vendiendo pero con los cupones colgados al cuello y siempre que cuenten con la preceptiva licencia para la venta. Lo que busca el Ayuntamiento es evitar que se generen obstáculos en el entorno de los establecimientos comerciales y en las entradas y salidas del Metro.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que se multará a todas aquellas que vendan lotería sin autorización en la calle, después de que se ejecute la ordenanza "que antes no se aplicaba". "Que el otro equipo de Gobierno hiciera la vista gorda no quiere decir que nosotros la queremos hacer, por ello al no cumplir ordenanzas, la Policía multará a todos aquellos que venda lotería sin autorización en la calle", ha manifestado el regidor a su llegada a la Caja Mágica con motivo de la presentación de la nueva edición de la Copa Davis.