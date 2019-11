La corresponsal de la SER, Griselda Pastor, mención especial a su trayectoria en el X Premio Internacional Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga

La corresponsal de la SER en Bruselas, Griselda Pastor, recibió ayer una mención especial a su trayectoria en el X Premio Internacional Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga por su compromiso con el derecho a la información en sus crónicas sobre la Unión Europea.

El periodista liberiano Rodney Sieh recibió el Premio Internacional Libertad de Prensa de la Universidad de Málaga.

Este galardón lo propone desde 2010 la Cátedra Unesco de Comunicación y lo falla un jurado integrado por los decanos de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC).

El acto de entrega se celebró ayer en el Rectorado de la Universidad de Málaga, y estuvo presidido por la delegada del rector para la Igualdad y la Acción Social, Isabel Jiménez; acompañada por el director de la Cátedra Unesco de Comunicación, el catedrático de Periodismo Bernardo Díaz Nosty; la directora de la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Sheffield, Jackie Harrison, y Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras.

Griselda Pastor indicó: "Casi me da vergüenza estar hoy aquí, dado que llevo 20 años pisando moqueta y mi trabajo tiene poco que ver con el de un héroe --en referencia a Rodney Sieh--". La periodista radiofónica, conocida por sus crónicas desde Bruselas y que hasta unos minutos antes de la entrega del Premio Libertad de Prensa estuvo enviando la última a la Cadena SER, hizo un alegato del trabajo periodístico "en libertad, que exige mucha fortaleza en lo cotidiano".

"Si no existe este trabajo, no hay democracia", afirmó, al tiempo que ha animado al auditorio --compuesto por alumnos de Periodismo-- a "no renunciar nunca a formular preguntas".