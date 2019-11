Sergio Ramos: "No me sorprendió lo que dijo Piqué de los Juegos Olímpicos"

El pasado 30 de octubre, Gerard Piqué pasó por los estudios de la Cadena SER y charló ampliamente con Manu Carreño de la Copa Davis y de la actualidad del fútbol.

En dicha entrevista, Piqué sorprendió a todos dejando abierta la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos de este próximo verano e incluso dejó en el aire la opción de haber comentado con Sergio Ramos el acudir juntos, si la Federación lo considera oportuno.

Ante esto se ha pronunciado hoy Sergio Ramos. "A mí me hace ilusión representar a España siempre. He estado muchos años con Piqué y yo creo que a todos los jugadores españoles que tuviesen la oportunidad de jugar los JJOO creo que hay pocos que dijeran que no, por lo que no me sorprende mucho".