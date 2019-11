Jordi Évole en los Ondas: "Veo que varios de ustedes vienen de fuera de Barcelona...¿Les han robado ya?"

Jordi Évole, mítico presentador de 'Salvados' en La Sexta ha ganado, junto a su equipo, el Premio Ondas de televisión al mejor programa de actualidad por su entrevista a Nicolás Maduro y al papa Francisco. Con una elegancia jocosa ha sostenido la estatuilla: "Qué bonito el caballo, sobre todo este que nunca lo va a montar Abascal". Ha sido la primera de muchas ironías.

Después de los vítores con un toque reivindicativo del público, el periodista ha continuado: "Me hace mucha ilusión compartir este premio con muchos profesionales a los que admiro mucho y alguno del que he aprendido muchísimo como Andreu Buenafuente".

Évole ha asegurado que les dan este premio por la entrevista al "representante de Dios en la Tierra", el papa, pero también por entrevistar "al representante del diablo", en referencia a Nicolás Maduro. "¿No me digan que no es el colmo de la equidistancia?", ha rematado despertando las risas del auditorio.

🎥 VÍDEO | “Qué bonito el caballo, sobre todo este porque nunca lo va a montar Abascal", así ha empezado su discurso @jordievole, en el que también ha citado a Maduro o ha recordado los disturbios en Barcelona https://t.co/H8rye54z2g #Ondas2019 pic.twitter.com/zrXPzG3qFI — Cadena SER (@La_SER) November 14, 2019

También ha habido espacio para la política. El presentador dice estar agradecido por estar en Barcelona y que no haya "nadie detrás gritando prensa española manipuladora". "Es una suerte, no me digan que no", ha dicho con una risa entre dientes. Por otra parte ha afirmado que es "fácil" salir en la 'tele' en la ciudad condal, "solo tienen que salir a la calle y quemar un contenedor".

Se ha referido incluso a la inseguridad en las calles de Barcelona. "Sé que muchos de ustedes llevan unas cuantas horas en la ciudad...¿Les han robado ya? ¿No? Vaya, nos estamos relajando...", ha sentenciado irónico.