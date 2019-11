Despiporre en 'MasterChef': de los pechos de Yolanda Ramos, al beso entre Tamara Falcó y Jordi Cruz

'MasterChef Celebrity' eligió este miércoles a los semifinalistas del concurso. Los afortunados fueron Boris Izaguirre, Yolanda Ramos, Vicky Martín Berrocal, Félix Gómez y Tamara Falcó, mientras que a Juan Avellaneda le tocó colgar el delantal y abandonar para siempre las cocinas del programa.

Pero entre fogones y tensión, el talent culinario de La 1 obsequió a la audiencia con otros momentos más gamberros. Y es que antes de todo eso, 'MasterChef' llevó a sus participantes a un entorno idílico para recompensarles por todo el esfuerzo. Allí, los famosos se mostraron más relajados que nunca. Tanto que la propia Yolanda Ramos no dudó en enseñar los pechos a sus compañeros, un detalle que no se le escapó a los espectadores:

Le hemos visto el culete y una teta a Yolanda Ramos. La hacemos ganadora? 😅😅😅😅#MCCelebrity pic.twitter.com/dpt6SHNnqo — Dama Livia (@DamaLivia00) November 13, 2019

Yolanda Ramos es tan necesaria en cualquier programa de televisión y momento de la vida #MCCelebrity — 🙅🏻‍♂️ (@_quieto_) November 13, 2019

¿Es Yolanda Ramos la persona más graciosa del mundo? Yo digo SÍ. #MCCelebrity — tae ;; (@kidsontheslope) November 13, 2019

Yolanda Ramos me representa en la vida https://t.co/RtOv0Qmclm — ⓓⓘⓔⓖⓞ ツ En mis ojos tengo Girasoles 🌻🌻 (@leborans) November 14, 2019

Otro de los momentos más comentado de la noche ocurrió en la prueba de exteriores. ¿Los protagonistas? Tamara Falcó y Jordi Cruz. El juez quiso ayudar a la concursante, que le tocó capitanear los dos equipos, pero a cambio de algo. "Tamara, después del mal rato que me has hecho pasar algo me tendrás que dar para que te eche una mano", comentó. "Esta es tu última oportunidad para convencerme para algo que a mí me merezca la pena".

Sus compañeros animaron a Falcó a que besará al popular chef y ella accedió, pero en la mejilla. "A ver, que no me he enterado", dijo Jordi, pidiéndole un segundo beso. Tamara fue a por el segundo y el cocinero giró la cara para recibir un beso en la comisura de los labios.

"Jordi, ¿sabes que cuando me hablan de ti y todo eso como que pierdo un poco el conocimiento? Y después de ese beso también he perdido un poco el conocimiento", afirmó después Tamara Falcó.

Como era de esperar, el beso entre este par de tortolitos causó sensación en Twitter:

El beso de Tamara Falcó y Jordi Cruz / TVE

Pues a mí que me encanta la pareja de Tamara y Jordi!!! #MCCelebrity pic.twitter.com/EIrnYuxVLU — 🆄🅽 🆃🅰🅻 🅸🆅🅰🅽 (@ivandelagracia) November 13, 2019

espero ver alguna portada del cuore q diga q tamara y jordi estan juntitos — sofi☁ (@ikigai_trash) November 6, 2019

'MasterChef Celebrity 4' consigue su segundo mejor dato

'MasterChef Celebrity' fue, por novena semana consecutiva, lo más visto del horario de máxima audiencia: 2.505.000 espectadores y 22,5% en cuota, lo que supone 187.000 seguidores y 0,5 décimas más que la semana anterior. Es su segundo mejor dato en espectadores de la temporada. Además, el talent de TVE logró el minuto de oro a las 23:08 horas, con 3.129.000 y un 19,6%.