'Vivamos como galegos': El homenaje a todas aquellas personas que hacen posible que Galicia mole

El anuncio de la Lotería de la Navidad es, sin duda alguna, el más esperado del año. Sin embargo, cada vez son más las personas que esperan con ilusión otros anuncios característicos de la Navidad como los creados por la cadena de supermercados Gadis. En 2009, la cadena de supermercados de origen gallego presentaba un anuncio de televisión mediante el que instaba a sus potenciales clientes a vivir como gallegos. Tras su éxito, la compañía inició una serie de spots publicitarios que se dedica a hacer crecer el orgullo de pertenecer a Galicia.

Desde el ya clásico 'se chove, que chova' hasta el 'Por un futuro a galega'. En esta ocasión, y después de recurrir a las meigas el año pasado para hablar sobre las consecuencias de un mundo globalizado, los responsables de esta campaña han decidido aprovechar su clásico anuncio navideño para homenajear a todos los hombres y mujeres que hacen posible que Galicia mole.

La región que mola



En primer lugar, y después de recordar que hay más de 7.000 millones de personas en todo el mundo, el protagonista del anuncio nos explica que existe un grupo reducido de hombres y mujeres, que habitan en el noroeste de España, que mola. No solo por recurrir a chaquetiñas cuando hace frío o por taparse con una mantiña a la hora de ver una película. Tampoco por ser capaces de comer octópodos ni saber pelar una nécora, sino por no concebir unos callos sin garbanzos o por pensar que ser desconfiados mola.

Pero no solo por eso. También por ser de esas personas que no siempre responden claramente a las preguntas y por saber que las estaciones en Galicia no se viven de la misma forma que en el resto del planeta: "El verano termina cuando apetece caldo". Por esa misma razón, el protagonista del vídeo decide homenajear a todos los hombres y mujeres que hacen posible que Galicia mole.

El homenaje de Gadis a los gallegos y gallegas

Desde mujeres como Carmiña, que se queman los dedos para hacer filloas hasta las Lolas que cortan los grelos. También a aquellos que se levantan de madrugada a hacer el pan y quienes hacen lo propio para recoger patatas. El narrador también pide un aplauso para todos aquellos Carlos que van al mar y los Franciscos que pescan percebes.

Por último, el protagonista del anuncio también reconoce la labor de quienes se levantan temprano para preparar cocidos y empanadas, quienes hacen comida para 25 y a quienes no pierden el acento a pesar de pasar un siglo fuera de Galicia. Por todo ello, la cadena de supermercados Gadis da las gracias a todos los gallegos y gallegas que hacen posible que Galicia mole.