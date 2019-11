La polémica del clásico entre Brasil y Argentina, con victoria por la mínima para la albiceleste, no quedó dentro del campo, donde además de los dos penaltis pitados se mandaron callar Messi y Tite respectivamente. Tras el partido continuó la rivalidad.

De prender la llama se encargó el capitán de la 'canarinha' Thiago Silva con una fuerte crítica a Messi: "Dio dos pelotazos, y el árbitro no hizo nada, discutió con el árbitro y este siguió riéndose, hay que dejar de lado la admiración. Siempre busca forzar al árbitro a pitarles faltas o lanzamientos peligrosos, y siempre actúa de esa manera (…) Hemos hablado con algunos jugadores que juegan en España y sucede lo mismo, busca controlar el juego, y mediatizar las decisiones del árbitro".

"En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros que por admiración comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar estábamos en desventaja", apostilló Thiago Silva, cabreado con la actitud de Messi durante un amistoso, que tuvo poco de tal.