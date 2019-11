La Guardia Civil señala que la Generalitat coaccionó a los técnicos para financiar el Procés

La Guardia Civil acusa a la Generalitat de Puigdemont de haber presionado a técnicos de diferentes administraciones para conceder subvenciones al Procés. Así aparece en uno de los informes que ha elaborado el Instituto Armado y que se incluyen en el sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER sobre el presunto desvío de fondos púbicos por parte de la Diputación de Barcelona y de la Generalitat para financiar en el exterior una Cataluña independiente.

Lo que dice textualmente la Guardia Civil es que "de la conversación mantenida entre Gerard Martí Figueras I Albá, Secretari General l' Esport i de l'Activitat Física, dependiente del departamento de Presidencia de la Generalitat y Víctor Terradellas Maré, producidas entre el 01.01.2018 y 28.03.3018 nos indican que pueden haber existido coacciones a los técnicos que emiten los informes de estas subvenciones".

Gerard Figueras era Secretario de Deporte del Govern que depende de la Consellería de Presidencia y Víctor Terradellas el exsecretario de relaciones internacionales de CDC y responsable de las dos fundaciones bajo investigación judicial, Igman y Catmon por haber recibido presuntamente fondos públicos bajo investigación.

El intercambio de mensajes en el que se basa la Guardia Civil para hablar de coacciones tiene lugar entre enero y marzo del año 2018. Como se puede ver en las capturas de pantalla de los mensajes que hoy publicamos en Cadenaser.com. El objetivo de ambos era desbloquear el desembolso de fondos públicos para un proyecto de las fundaciones de Bosnia.

En los mensajes se puede ver como Terradellas pregunta a Figueras si no han pagado ya y el secretario del deporte del Govern pone como excusa que "hay un técnico que no da el visto bueno al proyecto porque falta documentación".

"Es una pesadilla", dice Figueras. "He hecho tres reuniones de más de dos horas con el fdp (hijo de puta) del jefe del servicio de equipamientos y todavía pide más documentación. No me puedo saltar su firma. Si pudiera te aseguro que lo haría y de gusto. También hablamos con Dalmases ayer por la tarde para que nos ayude. Es un fdp (Hijo de puta) este técnico. Tengo el dinero desde diciembre. Estoy extorsionando a este cabrón tanto como puedo".

De estas conversaciones subraya la Guardia Civil "se desprenden un posible trato de favor por parte de personas relacionadas con la Generalitat entre las que se encuentra Francesc Dalmases, para la concesión de un convenio de colaboración del que hasta la fecha se conocen más detalles". En la actualidad añade el Instituto Armado, Dalmases es Diputado del Parlament de Cataluña (y por tanto aforado) de Junts per Catalunya tras las elecciones de 2017.

En otro de los mensajes que dirige también Figueras añade refiriéndose al técnico: "Es un desgraciado, resentido, malnacido, antipolítico, anti hacer nada que le venga ordenado pero tiene la plaza en propiedad. Hay que cambiar al 100% la administración".

Subvenciones "irregulares para el Procés" desde 2012 hasta 2018

Otro de los puntos que más subraya la Guardia Civil en sus lnformes es que en este presunto desvío de fondos públicos desde la Diputación de Barcelona y la Generalitat al Procés continua hasta el año pasado. Según aparece en este informe del pasado mayo "las concesiones de las primeras subvenciones investigadas son de fecha 2012- 2013 y las últimas del ejercicio 2018".

Es decir las presuntas subvenciones irregulares han sido una dinámica habitual de los últimos seis años como demuestra las conversaciones mantenidas entre Figueras y Terradella.