Cristiano Ronaldo ha salido a esclarecer su situación en la Juventus, después de haber sido sustituido en los dos últimos partidos por Sarri. En el encuentro de Champions contra el Lokomotiv el entrenador le sacó del campo en el 82' cuando el marcador reflejaba empate a uno, y fue el primer cambio frente al Milan en el último partido de la Serie A, en el minuto 55, con 0-0 en el luminoso.

Ambos partidos los acabó ganando la Juventus, pero tal y como informó la prensa italiana a Ronaldo no le sentaron bien las sustituciones y se marchó del estadio antes del final del partido contra el Milan, a pesar de lo ajustado del resultado (1-0 final).

Ante la polémica surgida en Italia, Ronaldo ha hablado claro: "En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, ya que no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%, pero tengo orgullo para sacrificarme por la selección o por mí club. El Inter está a dos puntos de nosotros y me sacrifiqué para ayudar al equipo, al igual que también lo hice con la selección, que necesitaba ganar estos dos partidos. En mi carrera, nunca tuve lesiones graves, suelo hacer entre 50 y 60 partidos, pero estoy teniendo algunas molestias que me impiden estar al 100%. Alguien debería haber hablado, sobre todo el entrenador o yo mismo, pero sabéis que no suelo hablar mucha con la prensa".

Portugal se ha clasificado para la Eurocopa este domingo después de imponerse 0-2 a Luxemburgo con gol incluido de Cristiano Ronaldo, que disputó los 90 minutos.