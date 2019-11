Robert Moreno: "Doy más valor a lo que Rubiales y Molina me dicen a la cara"

Robert Moreno, seleccionador español, no concede importancia a una respuesta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a una pregunta sobre su continuidad en el cargo y aseguró que da "más valor" a lo que tanto el presidente como el director deportivo José Francisco Molina le "dicen a la cara": "No me ha molestado, en la vida, en cualquier profesión, más aún con relevancia, tu puesto lo quiere mucha gente y es normal que se cuestione tu continuidad. Me centro en el partido contra Rumanía, mi obligación es hacer que los jugadores estén en el mejor estado posible para defender a la selección y lo demás me da igual", respondió en su comparecencia en el Wanda Metropolitano.

Robert Moreno mostró plena confianza en el mensaje que le transmiten en privado los altos cargos de la RFEF. "No me sorprendió, no necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina, que han sido las personas que han confiado en mí y en las que confío".

"Siempre me han hablado a la cara y le doy más valor a lo que me dicen en persona que a una pregunta en zona mixta. Mi canal de comunicación con ellos es estupendo, siempre me han dicho lo que me tenían que decir y lo demás no lo podemos controlar", añadió.

El técnico catalán aseguró que pone un 10 a su trabajo como seleccionador y dejó su particular punto de vista de su profesión. "No me esperaba más rotundidad porque el presidente y Molina cuando me quieren decir algo, me lo dicen a mí y no a través de los medios. No entiendo su respuesta como nada y respeto lo que me dice a nivel individual".

"En la vida y más en el fútbol los entrenadores descontamos días, habrá uno en el que no esté, sin ganar nada o ganando Eurocopas y Mundial. Aprendemos a vivir con esto y me intento centrar en ganar a Rumanía, en el bien de la selección que es ganar partidos", dijo.

Por último, dejó claro que se siente "totalmente respaldado por la plantilla" y por todas las personas que trabajan en la RFEF: "Me siento muy a gusto, encantado de toda la gente que tengo alrededor y el trabajo con los jugadores", concluyó.