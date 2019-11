Tras la penalización de cinco segundos a Lewis Hamilton por el choque con Albon, durante la carrera de este domingo, Carlos Sáinz sería tercero en el Gran Premio de Brasil a falta de confirmación oficial.

Durante la tensa espera por la oficialización del podio del piloto español, llena de rumores y nervios para las escuderías, McLaren y Renault intercambiarían tweets mientras todo se llevaba a cabo.

La escudería de Sáinz pondría un mensaje claro a través de Twitter que podía indicar la que ellos creían que podía ser la decisión final: "Believe in McLaren (Cree en McLaren)". Casi de inmediato la escudería del piloto español tendría respuesta de sus rivales, Renault: "Please hold (Por favor, espera)", refiriéndose así a que no celebraran antes de tiempo ya que no había re-confirmación oficial por parte de la Fórmula 1, que luego ratificaría que Carlos Sáinz sería el tercero de esta carrera.