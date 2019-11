La España de las urnas vacías: 38 municipios en busca de alcalde (por segunda vez)

En Murieta el 1 de noviembre comenzaron dos campañas electorales: la de las generales y la de las municipales. Pero este municipio navarro, de la Comarca de Estella Oriental y a cincuenta y seis kilómetros de Pamplona, no ha llenado sus calles con banderolas de partidos ni pancartas con consignas. Aquí la campaña no es más que un período temporal fijado por la ley donde lo más parecido a un mitin son las conversaciones políticas entre algunos de sus 327 habitantes en la Casa de Jubilados, uno de los centros neurálgicos del lugar, que este domingo se convierte en un centro de votación donde los vecinos intentarán elegir alcalde en una consulta popular. Si es que a la segunda va la vencida.

La llamada España vaciada impone también sus propios ritmos en los procesos electorales. Murieta no celebró elecciones municipales en mayo porque nadie se presentó a los comicios. Un supuesto no tan atípico que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General contempla en su artículo 181: "En el supuesto de que en alguna circunscripción no se presenten candidaturas, se procede en el plazo de seis meses a la celebración de elecciones parciales en dicha circunscripción". Y hoy, seis meses después, los muritenses acuden a votar. Pero en las urnas no habrá ni papeletas con listas de partidos ni ninguna plataforma de electores, solo el mismo número de papeletas que de vecinos mayores de edad. Y es que, por segunda vez consecutiva, no se ha presentado ninguna lista para los comicios. Algo que también prevé la ley: "Si en esta nueva convocatoria tampoco se presenta candidatura alguna, se constituirá una comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes". Y añade un tercer supuesto: "Cuando resulte imposible conformar la comisión gestora, la Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma asumirá directamente la gestión ordinaria de la Entidad Local".

Murieta está, casi, en ese tercer supuesto. Para evitar que la Comunidad Foral asuma la gestión del municipio, su Ayuntamiento ha organizado este domingo una consulta popular para elegir, entre todos los vecinos, a siete personas para formar la junta que dirigirá el municipio esta legislatura. Aunque los siete más votados no tienen la obligación legal de convertirse en concejales: el resultado de las elecciones será una invitación para que los elegidos pasen a conformar la gestora, siempre que así lo deseen. "Organizaremos una reunión con los quince vecinos más votados para intentar conseguir que de esos quince, siete conformen el gobierno del municipio. Si no conseguimos que al menos siete acepten, me pondré en contacto con el Gobierno Foral de Navarra para que nombren una comisión gestora”, explica Iñaki Andía, secretario e interventor del consistorio. “Aunque haremos todo lo posible para conformar un gobierno".

Pero no se trata de una rareza de este municipio. En toda España hoy están llamados a las urnas casi 9.000 personas de 38 municipios -31 de ellos solo en Navarra- y 102 entidades locales, mayoritariamente pedanías, donde no se celebraron elecciones en mayo por falta de candidaturas. Además, se repiten elecciones en colegios electorales de tres municipios donde la Junta Electoral Central detectó alguna irregularidad en el recuento de voto de los comicios de mayo: La Granja de la Costera, en Valencia; Cordobilla de Lácara, Badajoz; y en una de las mesas electorales de Burela (Lugo). EL gobierno aprobó un decreto el 20 de septiembre sobre la organización de estos comicios que comportará gastos mínimos, ya que afecta solo a 140 mesas electorales donde se reutilizará parte del material de elecciones recientes.

Son las llamadas Elecciones parciales, que en Navarra afecta al 11,3 % de sus municipios, la mayoría de ellos con menos de quinientos habitantes.

"No solo ocurre en los pueblos más pequeños, también en aquellos de hasta diez mil habitantes donde crear una lista para las elecciones cuesta horrores y donde a cualquier formación política le cuesta todo un mundo encontrar a gente dispuesta a presentarse", explica a la Cadena SER Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta y presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la FNMC. "Son determinantes factores como la despoblación y el aumento de edad de sus vecinos. Pero no solo eso: muchos de ellos trabajan en otras localidades y para ellos el municipio es una ciudad dormitorio. También está la presión de los vecinos: no es fácil tomar decisiones en lugares pequeños, donde sabes que te pueden llegar las críticas de forma muy directa. Además, el concejal no tiene dedicación exclusiva y el salario que recibe es mínimo, por lo que ser concejal se convierte en una importante carga de trabajo. En cualquier caso, no existen patrones, a mi juicio, que expliquen una singularidad de la falta de candidatos en los pequeños municipios de Navarra".

Pero la gobernanza de 10 municipios no se resolverá con los comicios de hoy. Y es que de los 38, diez no han conseguido formar una lista de candidato, por lo que la Comunidad Autónoma activaría una gestora en un plazo de semanas. Y en Navarra, si en cualquiera de los 43 concejos que tampoco han contado con candidatos se repitiera la situación dentro de cuatro años, procedería su extinción como entidad local, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Reforma de la Administración Local de Navarra.