Agreden a un joven que defendió a una pareja homosexual en Granada

Un joven de 23 años ha sufrido una agresión por defender a una pareja homosexual que estaba siendo objeto de burlas en la entrada de una conocida discoteca de Granada, situada en la calle Duquesa. El agredido, que salió sobre las cuatro de la mañana a tomar el aire, vio como dos hombres estaban increpando a otros dos que se estaban besando.

"No recuerdo muy bien qué les decían, pero tuve el impulso simplemente de decirle a la pareja que se fuera para evitar que estas personas les molestaran más. En el momento en el que me metí, los individuos comenzaron conmigo", relata Carlos en el diario Ideal. El joven explica que, en la madrugada del pasado viernes, cuando fue a defender a la pareja recibió un puñetazo aunque asegura que no se cayó al suelo: "Todo fue muy rápido y fuerte. Me apoyé creo en la pared y cuando todo acabó emprendí mi camino a casa".

Después de recibir los golpes, el joven agredido acude al centro de salud ya que estaba sangrando y un grupo de personas le convenció. Además, Carlos señala que tiene lagunas de todo ese tiempo. Éste pasó toda la noche y parte del sábado estuvo en observación del Hospital de Traumatología de Granada y presenta una rotura en un hueso en la cavidad ocular derecha que le ha dejado el párpado inflamado.