La nueva (y mejorada) fórmula para calcular la edad de tu perro

¿Cuántos años tendría tu perro si fuera un ser humano? Hasta la fecha, solíamos multiplicar la edad de un perro por siete para hacernos una idea de la edad que tendrían nuestros compañeros caninos. De esta manera, un perro a punto de cumplir tres años acabaría de superar la barrera de los 20, mientras que uno de siete estaría acercándose peligrosamente a la media centena.

Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) desmonta esta teoría y ofrece una mucho más precisa para dar con la edad de estos animales. Una fórmula, inspirada en las últimas investigaciones sobre el envejecimiento, que no se basa en una métrica común como la de los humanos, sino en los cambios en el ADN a lo largo del tiempo.

Así fue la investigación

Tal y como explican en la revista de divulgación científica Science, los perros alcanzan la pubertad con unos 10 meses y fallecen antes de los 20 años. Sin embargo, tal y como recoge el estudio liderado por el genetista Trey Ideker, cada raza es un mundo. Por esa misma razón, decidieron centrarse en el labrador retriever, ya que ofrece una fuerte homogeneidad del genoma, y descubrir cómo podían dar con su edad real.

En primer lugar, los investigadores escanearon patrones de metilación del ADN en los genomas de 104 perros de entre cuatro semanas y 16 años. A continuación, y después de obtener las muestras, las compararon con los perfiles de metilación de la sangre de 320 seres humanos y 133 ratones. En base a los resultados extraídos de esta investigación, los científicos llegaron a la conclusión que tanto perros como seres humanos disponen de una metilación similar relacionada con la edad de ciertas regiones genómicas con altas tasas de mutación.

Principalmente durante la juventud y la vejez. Según afirman los investigadores, ciertos grupos de genes involucrados en el desarrollo están metilados de forma similar durante el envejecimiento en ambas especies. Por ello, decidieron comparar el reloj epigenético del humano, donde se producen las modificaciones químicas del ADN claves en el desarrollo de las personas, con el de los perros.

La fórmula para medir la edad de tu perro

Una vez hecho esto, el equipo dirigido por Trey Ideker ha propuesto la siguiente fórmula para saber la edad de un perro en años humanos: multiplicar el logaritmo natural de la edad de tu perro por 16 (puedes consultarlo aquí) y después sumarle 31. De esta manera, si tu perro tiene tres años, tendrás que extraer su logaritmo natural a través de la calculadora (1.0986122887), multiplicarlo por 16 (17.5777966192) y sumarle 31: 48 años.

De todas maneras, y si quieres conocer la edad de tu perro sin la necesidad de hacer ningún cálculo, en Science lo hacen por ti. En este artículo podrás encontrar una calculadora que te hace el cálculo de forma completamente instantánea. Por lo tanto, el reloj epigenético de los perros funciona mucho más rápido que el de los seres humanos durante las primeras etapas de su vida.

Una técnica mucho más precisa

No obstante, con el tiempo se irá ralentizando. Mientras que un perro de cuatro años tendrá una edad aproximada de 53 años, uno de 15 contará con 74, tal y como apuntan los investigadores: "La comparación con los metilomas humanos revela una relación no lineal que traduce los años del perro al humano".

Es decir, no envejecemos de la misma manera y la regla de multiplicar por 7 no es del todo correcta. Tampoco la presentada por los investigadores de la Universidad de California en San Diego, ya que las razas envejecen de forma diferente. No obstante, es mucho más precisa que la de multiplicar la edad del can por siete para conocer su edad real.