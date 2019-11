Honda hace oficial que Álex Márquez y Marc Márquez serán compañeros

Repsol Honda ha confirmado que Álex Marquez y Marc Márquez serán compañeros la próxima temporada, como adelantó Mela Chércoles en Carrusel Deportivo. La Honda que este año ha conducido Jorge Lorenzo será para Álex Márquez en su debut en la categoría reina.

Los pilotos Johann Zarco y Cal Crutchlow fueron los otros dos candidatos del para heredar la moto de Lorenzo, pero finalmente ha sido Álex Márquez el elegido. La decisión llega después de que Álex se proclamase campeón de Moto 2 en Malasia.

"Sé que mi hermano y Honda han estado trabajando en ello"

El propio Marc Márquez admitió, tras la carrera en Cheste, que su hermano y su equipo habían estado en contacto. "Sé que Emilio -Alzamora-, mi hermano y Honda han estado trabajando en ello, pero no sé. Yo sé que había tres nombres y esta es la última información que he tenido. Me he centrado en hacer lo mío porque el campeonato de equipos era importante para Repsol", señaló.

Además, el de Cervera tuvo unas palabras para Jorge Lorenzo, decimotercero en Cheste. "Jorge no se merece este año como su retirada, no demuestra lo que ha sido para el motociclismo español y lo que ha sido su carrera deportiva. Ha sufrido mucho, la decisión que tomó tiene mucho valor, representa a un verdadero campeón; cuando ves que no te sale, no tiene sentido. Le deseo lo mejor para su futuro", añadió.