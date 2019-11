Carlos Sainz no quiere celebrar haber logrado el mayor éxito de su carrera como piloto de Fórmula 1. El piloto de McLaren aseguró tras el primer podio de su vida deportiva que se marchaba directamente a Longres para seguir trabajando con su equipo de cara a la última prueba del campeonato, que se celebrará en Abu Dabi.

"Mis padres me han pedido que me cambie el billete porque me vuelvo a Londres, no quiero ir a Madrid. Toca volver a trabajar, a apretar en la fábrica, me encantaría celebrarlo hoy mismo, pero hay que seguir currando y el fin de semana les prometo desde aquí que lo vamos a celebrar bien", subrayó al término del GP de Brasil, donde fue tercero en una espectacular remontada.

El piloto madrileño reconoció este domingo que su primer podio en la Fórmula 1 se ha hecho esperar "más" de lo que le gustaría y desveló la angustia que pasó hasta que su tercer lugar se confirmó. "Hemos esperado mucho para el primer podio más de lo que me gustaría, pero al final lo hemos conseguido y en qué año, en plena remontada de McLaren, hoy también en plena remontada mía", dijo el hombre que había partido del último puesto de la parrilla de salida.

Sainz, de 25 de años, se benefició de la sanción de cinco segundos al líder mundial, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), y simultáneamente se libró de ser penalizado por el uso de DRS (alerón trasero móvil) en bandera amarilla, una decisión que se confirmó casi tres horas después de acabar la prueba.

"¿Es el podio 100 para España? No lo sabía. Es el 100 de España y el primero para mí y de qué manera. No me lo esperaba esta mañana. De qué manera (ha sucedido). Tener que esperar, qué angustia. Estaba un poco triste porque no sabía si iba a llegar y ahora que he llegado: ¡ay qué alegría!", expresó.

Sainz también recordó el sabor especial que tiene este triunfo para una escudería histórica como McLaren. "El equipo McLaren ha pasado por un momento duro, son muy buenas señales las que estamos dando, he visto mucha garra y hambre dentro del equipo, un equipo con mucha energía y muchas ganas, me hace sentir muy especial", finalizó.