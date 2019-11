Michael Robinson: "Es chungo llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí"

La próxima Supercopa de España llega rodeada de polémica por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de trasladar la competición a Arabia Saudí. El Barcelona, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Real Madrid pelearán por el título entre el 8 y el 12 de enero de 2020 en Yeda, una ciudad de "un país top en la vulneración de los derechos", según ha recordado Isaías Lafuente en 'La Ventana'.

Michael Robinson ha sido tajante sobre la cuestión y ha reconocido que no entiende la decisión de su "amigo" Luis Rubiales, presidente de la RFEF. Robinson asegura que le duele que el fútbol español lleve su fiesta a Arabia Saudí "por un par de monedas de plata". De hecho, considera que es muy "chungo" que ese torneo se celebre en el país.

RTVE fue la primera en darle la espalda a la competición al anunciar que no pujaría por los derechos de televisión. Después han tomado la misma línea Mediaset y Atresmedia. Según ha explicado Antón Meana, estos reveses no van a hacer cambiar de criterio a la Federación respecto a la sede. Hay un contrato para los tres próximos años y no se romperá salvo que Arabia Saudí incumpla alguno de sus contenidos, como la libertad de las mujeres para que puedan entrar libremente a cualquier parte de los estadios.