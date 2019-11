Los financiadores del procés hablaron con exmiembros de Terra LIiure y Bildu para crear un nuevo movimiento independentista

La Guardia Civil subraya en un informe elaborado a finales de julio de este año incorporado al sumario Catmon que los presuntos financiadores del procés intentaron impulsar "un nuevo movimiento independentista catalán" ante el fracaso de la gestión de Carles Puigdemont y de Quim Torra.

La idea parte de Víctor Terradellas, mano derecha de Puigdemont, y aparece en conversaciones telefónicas autorizadas judicialmente. Por eso, la conclusión del Instituto Armado es que "Víctor Terradellas estaría valorando la posibilidad de impulsar un nuevo movimiento independentista catalán tal y como se ve en la llamada que hace a Miquel Casals que resultó condenado por asociación con banda armada".

La conversación principal la mantienen Victor Terradellas y Miquel Casals, que fue condenado por asociación con banda armada por pertenecer a Terra Lliure. Terradellas le dice textualmente que "está preparando un acontecimiento bélico porque con todos estos mandorrinos de Puigdemonts y Jordis Sánchez no saldremos adelante". Por eso, añade "estamos montando la nueva MDT-IPC Reagrupament" en clara referencia según la Guardia Civil al que fuera Movimiento de la Defensa de la Tierra-Independentistas de los Países Catalanes.

De otra de las conversaciones se desprende una reunión entre Terradellas y Pernando Barrena que actualmente es Diputado en el Parlamento Europeo por la Coalición Ahora Repúblicas. De hecho, hay constancia policial de esta reunión porque en el sumario del caso Catmon al que ha tenido acceso la Cadena SER aparecen fotografías que corroboran ese encuentro entre Víctor Terradellas, Pernando Barrena y Gerard Figueras otra de las personas que aparece en esta investigación por haber desviado de forma presuntamente irregular dinero para el Procés desde la Secretaría General del Deporte. Los investigadores concluyen que "las condiciones de esta reunión nos hacen pensar que están tratando temas que por su naturaleza deben quedar al margen de terceros".

A lo largo de estas conversaciones los interlocutores coinciden en calificar de fracaso la gestión de Puigdemont y de Torra, lamentando no haber apostado por Jordi Cuixart, actualmente en prisión. "Puigdemont ha sido un fracaso y el Torra es otro error que no tiene nada, es un tio que no es el líder que hace falta, nos equivocamos. Cuando no sea nada que será un mierdoso que la gente no querrá ver".