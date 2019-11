Kluivert: "Echar a Valdés fue duro, pero no me arrepiento de nada"

Patrick Kluivert, director del fútbol formativo del Barça, ha asegurado en el 'Què t'hi Jugues!' de SER Catalunya que el enfrentamiento con Víctor Valdés fue un enfrentamiento "un poco duro". "Jugué con él y no fue una buena sensación. Me sabe mal pero ya hemos pasado página", admite.

El holandés fue el hombre que destituyó al ex portero azulgrana. Pese a que se ha mostrado reticente a contar los detalles del despido, Kluivert ha dicho que "no se arrepiente de la decisión". "La decisión se tomó cómo y cuándo había que tomarla", comenta Kluivert.

Kluivert marcó las pautas a seguir con determinados jugadores, directrices que el ex entrenador no siguió. "El club debe imponer la línea a seguir. Con Valdés, Ilaix jugaba. No en su posición, pero jugaba", ha contado. "Los equipos del Barça tienen que seguir un esquema, el 4-3-3. Se puede cambiar en determinadas situaciones, pero hay que seguir un esquema", ha explicado. "Por mi parte podría tomar un té con Valdés, absolutamente", ha zanjado.

El nuevo Messi, controlado

A pregunta de Lluís Flaquer, Kluivert ha admitido que "ya tiene controlado al nuevo Messi en La Masia". "Hay talento en casa, lo que necesitamos es plantillas más cortas para que los jugadores del fútbol base vayan escalando", considera el director del fútbol formativo.

Preguntado por Ansu Fati, ha comentado que "es un ejemplo muy bueno. Un jugador como Ansu Fati que ha demostrado su calidad, que puede tener minutos en el primer equipo y yo creo que hacia los jugadores que estan en la Masia es un buen ejemplo". Pese a ello, si no tiene minutos, considera que "debería bajar al Barça B" para tener ritmo.