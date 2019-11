Así fueron las horas críticas en la destitución de Robert Moreno

Luis Rubiales, presidente de la Federación (RFEF), hizo oficial este martes la destitución de Robert Moreno como seleccionador y anunció la vuelta de Luis Enrique como entrenador del equipo nacional. Para explicar el proceso, narró una cronología que determinaron las horas clave en el cambio de entrenador.

"Hay una cronología que hay que explicar. Desde la muerte de su hija, hemos hablado con Luis Enrique en tres ocasiones. La primera, el 29 de agosto cuando murió su hija, le di el pésame", comenzó a explicar.

"Volvimos a hablar con él a finales de octubre, el 29, y ayer. Nosotros nos enteramos por Robert Moreno que Luis Enrique quería volver a entrenar. Ante esa situación dijimos que teniamos que hablar con él directamente", añadió.

Fue encontes cuando Rubiales explicó que el segundo entrenador fue el que anunció el deseo de Luis Enrique de volver. "El primero en conocer todas las cuestiones fue Robert Moreno. Nosotros nos enteramos por Robert", incidió.

"Solo ha cambiado una cosa: los tiempos. La exigencia de Robert Moreno fue conocer qué quería hacer la Federación ayer mismo. Molina, en una reunión conmigo, me transmite que vamos a hablar con todo el mundo una vez se termine la clasificación. Porque no queríamos distosionarla", matizó.

Robert Moreno "exigió" saber qué pasaría con el banquillo tras el partido

El presidente de la Federación explicó que fue Robert Moreno el que "le exigió", tras el partido, conocer su futuro en el banquillo. "Él le pregunta a Molina '¿qué queréis hacer?'. Le dice que queremos hablar a partir de la clasificación. Pero él le exige saber qué quiere hacer la dirección deportiva. Molina le comenta: "Mira Robert, si Luis Enrique quiere volver y liderar el proyecto, nosotros vamos a valorar esa posibilidad"".

"Nadie había negociado nada con Luis Enrique. El propio Robert Moreno nos dice que quiere acordar su salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique. Es una situación de crisis y de urgencia, no lo podemos esconder. Molina me llama y me dice que tenemos un problema", añadió.

"Robert Moreno me llama y me dice que le gustaría que hablase con Luis Enrique y si quiere seguir, que se comprometa contigo. Llamo ayer a Luis Enrique, le cuento lo que pasa. Le pido a ver si estaría dispuesto a volver y él me dice que sí, que cuente con él, que va a volver encantado y que gracias por cumplir nuestra palabra", concluyó.