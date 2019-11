El argentino Diego Armando Maradona deja de ser entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, según ha confirmado el presidente de la entidad, Gabriel Pellegrino, en Radio La Red.

"Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia", afirmó de manera tajante, antes de explicar que "él dijo que está para sumar, no para dividir". Maradona había asegurado previamente que "si sigue el presidente, sigo; si el presidente se va, me voy".

Tampoco continuarán en el cargo sus ayudantes, reestructurándose por completo el cuerpo técnico de la entidad.

Maradona llegó al club el pasado mes de septiembre y continúa con sus breves periplos en los banquillos tras dirigir en los últimos años al Fujairah de Emiratos Árabes y a los Dorados de Sinaloa de México.