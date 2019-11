Risto Mejide amenaza con dejar 'Got Talent': "Me vais a echar de menos"

Risto Mejide vivió este lunes su peor noche en 'Got Talent España'. El juez más implacable de la televisión sacó su peor cara en el programa de Telecinco, valorando de malas maneras a algunos concursantes que salieron al escenario. No estuvo muy acertado en sus palabras en varias ocasiones. Tanto es así que la dirección del formato tuvo que llamarle la atención tras un rifirrafe que tuvo con un participante. "No debes faltarles al respeto", le dijeron.

Risto Mejide también se molestó con algunas valoraciones de sus compañeros, a quienes acusó de cargarse el formato por votar positivamente a concursantes que, a su parecer, no merecían pasar a la siguiente fase.

"Me vais a echar de menos", soltó una de las veces. "No, eso no va a pasar", le dijo Edurne. Él, en cambio, lo volvió a repetir, dejando caer que, efectivamente, tenía intención de abandonar 'Got Talent' tras la emisión de su quinta edición. "Toda saga tiene su fin", aseguró. "Me echareis de menos y lo sabes. Ya hablaremos…".

Al ver que hablaba en serio, Edurne abrazó a su compañero, visiblemente emocionada.

¿Dejará Risto Mejide el programa de Telecinco?

'Got Talent' arrasa en Telecinco

'Got Talent' (23,2% y 2.505.000) creció este lunes 1,5 puntos respecto a la semana pasada y registró su segunda mejor marca del curso televisivo. Impuso su autoridad frente al resto de ofertas en su franja y amplió aún más su ventaja sobre su inmediato competidor, Antena 3, al que duplicó en su banda de emisión (9,7%) en la que emitió el largometraje 'Cuerpo de élite' (9,7% y 1.126.000).