La Audiencia anula los autos de prisión de los CDR y el juez tendrá que decidir si los mantiene en la cárcel

En sus autos por los que estudia los recursos de apelación presentados por las defensas de los sospechosos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión, en si los detenidos debieron o no ingresar en prisión, pero sí sostiene que hubo una “indefensión evidente” de los CDR a quienes se atribuye un delito de terrorismo, porque no se les facilitó información alguna sobre los motivos de su detención.

Debe proporcionarse una información mínima a pesar del secreto, para garantizar el derecho a defensa, dicen los magistrados, quienes invocan diversa doctrina del Tribunal Constitucional.

La decisión de la Sala de lo Penal implica que quedan anulados los autos del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por los que se ordenó la prisión.

El juez García Castellón ha señalado mañana nueva vista, a partir de las 12, para decidir si mantiene la prisión provisional para los 7 sospechosos detenidos el pasado 23 de septiembre.

Todo apunta a que sí, según fuentes jurídicas, una vez que ya se ha levantado el secreto del sumario y los sospechosos conocen al detalle los motivos, y porque la fiscalía confirma a la SER que reclamará que permanezcan en la cárcel.