Así será el sorteo de la Euro 2020: qué selecciones pueden (y cuáles no) tocarle a la selección española

La Euro 2020 tiene ya decididos sus 20 participantes procedentes de la tradicional fase previa. Los bombos del sorteo quedan por tanto ya definidos, lo cual, unido a la previa elección y emparejamiento de las sedes, hace que queden ya establecidos en parte los grupos del torneo.

A la espera de los cuatro equipos procedentes de la repesca (que se sortearán sin conocerse de forma definitiva), los bombos quedan así:

Bombo 1: Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania, España y Ucrania

Bombo 2: Francia, Polonia, Suiza, Croacia, Países Bajos y Rusia

Bombo 3: Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y República Checa

Bombo 4: Gales, Finlandia y los cuatro equipos procedentes de la repesca

Conociendo esto, ya se conocen algunos integrantes de los grupos definitivos, que quedan de la siguiente manera:

Grupo A: Italia + equipos de los bombos 2, 3 y 4 | Sedes: Roma y Bakú

Grupo B: Bélgica*, Rusia, Dinamarca + un equipo del bombo 4 | Sedes: San Petersburgo y Copenhague

Grupo C: Ucrania*, Países Bajos + un equipo del bombo 3 + un equipo de playoffs | Sedes: Ámsterdam y Bucarest

Grupo D: Inglaterra + equipos de los bombos 2 y 3 + un equipo de playoffs | Sedes: Londres y Glasgow

Grupo E: España + equipos de los bombos 2 y 3 + ganador del playoff B | Sedes: Bilbao y Dublín

Grupo F: Alemania + equipos de los bombos 2 y 3 + un equipo de playoffs | Sedes: Múnich y Budapest

* Nota: Ucrania y Bélgica no son sedes, y por lo tanto no deberían tener grupo asignado, pero al sólo quedar el B y el C disponibles, y Ucrania no poder quedar emparejada con Rusia por motivos políticos, sólo pueden integrar los grupos citados.

De este modo, para la selección española los posibles rivales serían los siguientes:

Bombo 2: Francia, Polonia, Suiza o Croacia

Bombo 3: Portugal, Turquía, Austria, Suecia y República Checa

Bombo 4 (ganador playoff B): Bosnia, Eslovaquia, Irlanda o Irlanda del Norte

Este último no se decidirá por sorteo sino por el resultado deportivo de los playoffs, y no se conocerá con la extracción de las bolas el 30 de noviembre, sino en la próxima primavera.