Tensión en la sala de prensa de la Copa Davis en un momento protagonizado por el equipo argentino. El protagonista ha sido Diego Schwartzman, que este martes abroncó a un periodista en una conversación que se ha hecho viral a través de las redes sociales y ha dado la vuelta al mundo.

Lo original de ese rifirrafe se debe a que el tenista escuchó cómo el periodista dijo algo que no le gustó mientras hablaba por teléfono con otra persona. Al parecer, se trataba de una crítica a Guido Pella. Antes de iniciar la rueda de prensa, Schwartzman pidió la palabra para dirigirse al periodista: "La próxima vez que estés hablando por teléfono, no tires abajo lo que hizo Guido en cancha porque me parece un papelón". El jugador le dijo a su interlocutor que la próxima vez le podía decir lo que pensaba "a la cara" tanto a Pella como al propio Schwartzman.

Conferencia de prensa caliente: El Peque se enojó con un periodista.

Cuando el periodista trató de aclarar las palabras que le estaba dirigiendo a otra persona y que molestaron a los tenistas, la respuesta fue tajante: "No importa. No lo dijiste así. Pasamos Guido y yo y te escuchamos". Pella insistió en esa idea: "Tranquilo, que yo estaba ahí. Tuviste la mala suerte de que estaba ahí".