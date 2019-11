La promesa de Mourinho a los aficionados del Tottenham nada más llegar

El entrenador portugués José Mourinho ha concedido sus primeras palabras como nuevo entrenador del Tottenham Hotspur inglés en sustitución del argentino Mauricio Pochettino.

En palabras concedidas a los medios oficiales de los Spurs, Mourinho ha asegurado que "no puedo ser más feliz y mirar hacia el nuevo desafío".

"¿Qué puedo prometer? Pasión. Pasión real. Pasión por mi trabajo y pasión por mi club. Es la forma en la que he trabajado toda mi carrera y obviamente lo quiero intentar todo para traer la felicidad a todo el que ama este club", aseguró el luso.

El exmadridista considera "un privilegio" poder "llegar a un club y sentir esa felicidad en relación con la plantilla que tienes", asegurando que es algo que "no pasa muchas veces" ya que "la mayoría de las veces vas a clubes en los que piensas que te gustan algunos, pero no suficientes, e inmediatamente piensas en qué cambiar", considerando que en el Tottenham "es un caso completamente diferente" ya que "siempre he hablado del potencial del club, de la calidad de sus jugadores y del magnífico trabajo que se estaba haciendo para conservarles", certificando que "realmente me gusta este equipo".

Además, Mourinho elogió el nuevo estadio del Tottenham, explicando que "sería muy humilde decir que es un bonito estadio, hay que decir que es el mejor estadio del mundo, porque esa es la realidad", e incluso mostró su satisfacción con "los campos de entrenamiento, que podrían ser comparado con algunos de fútbol americano". "Las condiciones que tenemos para trabajar son absolutamente alucinantes", sentenció.