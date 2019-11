17.000 niños en España buscan familia de acogida /

La presidenta de ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, considera que "la más grave y primera forma de pobreza, la sufren los niños institucionalizados" y ha alertado sobre esta situación. Recomienda agilizar el proceso para que estos chicos vivan en familia. De los 37.000 niños tutelados son más de 17.000 los menores que podrían crecer en hogares. "Por desgracia", asegura María Arauz de Robles, "cada vez hay más niños en residencia mientras se ralentiza el acogimiento familiar". Insiste en que para fomentar esta figura hacen falta más recursos por parte de las administraciones. "Habría que hacer campañas informativas y dotar de más recursos económicos a los padres", que sólo reciben 300 euros al mes por cada niño que acojan en casa.

¿Por qué yo no?

Es la pregunta que se hacen muchos chicos tutelados. Raúl Serrano es productor y director de cine. Durante 14 años vivió en centros de acogida y su testimonio da idea de lo que se le pasa por la cabeza a los chavales que están pasando por su situación. "No importar a nadie es lo peor que te puede pasar". Insiste en la necesidad de crecer en familia. Destaca la importancia de tener modelos de referencia. " Si tienes las necesidades afectivas y emocionales cubiertas te puedes proyectar hacia el futuro", explica Serrano. En su campaña a favor de la acogida en familia ha creado el documental "Así crecen los enanos", que pretende dar respuesta a todas las cuestiones que suscita esta figura del acogimiento a través del testimonio de menores tutelados, educadores y especialistas. Un proyecto abierto a las aportaciones de todos aquellos que quieran colaborar y que pueden encontrar la información en la web. Una de las protagonistas del documental es Natalia. Tiene 21 años. Relata con realismo y dureza su testimonio. Víctima de un hogar con violencia de género. Tras ser obligado su padre a desaparecer de la vida de su madre, de ella y de su hermana, no acabaron los problemas. Un diagnóstico tardío de bipolaridad en la madre, la institucionalización de las niñas y muchos avatares más no han podido con la fuerza y la voluntad de Natalia para seguir adelante.

Los testimonios

Maite Zugarrondo es jugadora de balonmano. Dejó el deporte de élite para convertirse en madre de acogida de sus dos sobrinas. Cuenta que se encontró a dos niñas asilvestradas y sin nadie que le diera un PDF con instrucciones para ser madre. Hoy en día asegura que su identidad "son ellas". Rocío es madre biológica de una menor y dos de acogida. Es trabajadora social y madre temporal de Pedrito, de 4 años, hijo de Carmen, de origen guineano. Por problemas de salud de otro de sus hijos, necesitaba que alguien se hiciera cargo de Pedrito durante algún tiempo. Rocío lo llevó a casa. Y Carmen, madre biológica, habla de ella como la segunda madre del niño

Campaña del pijama

Hoy coincidiendo con la celebración del día internacional de los derechos de niño, se ha celebrado en cientos de colegios de España el día del pijama por el acogimiento familiar. Por tercer año consecutivo, y siguiendo la tradición de otros países europeos ASEAF ha invitado a los padres y a los colegios a que los niños de preescolar, primero y segundo de primaria vayan al colegio en pijama para reivindicar el derecho de cada niño a crecer en familia. Se ha escogido esta prenda porque simboliza la intimidad y la seguridad del hogar.