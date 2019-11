Los Nº1 de LOS40 marcan el primer aniversario de LOS40 Classic

Tan solo doce meses después de su nacimiento, LOS40 Classic se ha convertido en la radio de los Nº1 en España con una audiencia por encima de los 500.000 oyentes en tan solo un año de vida. De manera premonitoria, el 21 de noviembre de 2018 la emisora, que basa su programación en los Nº1 de LOS40 de las últimas décadas, comenzaba sus emisiones con una emblemática canción, "The Show Must Go On" de Queen, escogida públicamente por los oyentes.

Para este primer aniversario, la emisora ha escogido como padrino de lujo al cantante británico James Blunt, que se suma hoy a esta celebración con un concierto íntimo y exclusivo y al que accederán fans del artista. Blunt, recibirá además el reconocimiento por 15 años continuados de éxitos en la lista de LOS40, con más de 181 semanas de permanencia en la misma.

Los seguidores de la emisora celebrarán también este cumpleaños en la fiesta que tendrá lugar en la sala de moda de Madrid, Medias Puri, en la que un millar de oyentes van a disfrutar de los Nº1 más aclamados de los 80s y los 90s, junto con las mejores performances que han convertido a este lugar en una referencia de la noche madrileña.

Igualmente, la emisora de los éxitos classic ha puesto a la venta un disco recopilatorio en cd y digital, con una selección de 40 números 1 de las últimas décadas entre los que destacan Queen, Whitney Houston, Coldplay, Elton John. Abba, U2, Amy Winehouse, Paul McCartney o los Rolling Stones.

Como colofón a este aniversario, el próximo fin de semana, LOS40 Classic emitirá una programación especial que bajo el nombre de "La gran batalla de los Nº1", desarrollará 40 horas de radio en la que, a través de las votaciones de los oyentes, se escogerá al Nº1 favorito de la historia de LOS 40.

Además, en la recién arrancada temporada, la emisora ha sumado a nuevos colaboradores, como el actor y presentador Eduardo Aldán, que se encarga en el programa matinal Morning Box, presentado por Javier Penedo, de realizar un viaje diario a lo más divertido de la infancia con su "Espinete contraataca".