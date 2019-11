Por qué deberías borrar WhatsApp de tu móvil, según el fundador de Telegram

Hace apenas unos días, Facebook descubría una vulnerabilidad crítica en WhatsApp que permitía que los hackers pudieran robar información personal de los usuarios. Todo ello mediante un vídeo en formato MP4 malicioso, que servía como puerta de acceso para que los piratas informáticos pudieran meterse en el interior del teléfono móvil y extraer información personal de las víctimas.

Una nueva vulnerabilidad crítica que se suma a otras sufridas por el servicio de mensajería durante los últimos meses como el GIF que corrompía la plataforma o el carácter que bloqueaba el dispositivo por completo. Ante esta oleada de vulnerabilidades, el fundador de Telegram, Pavel Durov, ha emitido un comunicado mediante el que advierte del peligro de WhatsApp y recomienda su desinstalación.

Un "caballo de Troya" llamado WhatsApp

En primer lugar, Durov asegura que WhatsApp es una aplicación que se utiliza como un "caballo de Troya" para acceder a mensajes, fotos, vídeos y el resto de información personal de los usuarios: "Facebook ha sido parte de programas de vigilancia mucho antes de adquirir WhatsApp. Es ingenuo pensar que la compañía cambiaría sus políticas después de la adquisición del servicio de mensajería".

Para reforzar su teoría, el fundador de Telegram habla sobre la última crisis de WhatsApp y de cómo Facebook confundió a los usuarios alegando que no había encontrado evidencia alguna de que los piratas hubieran atacado a terceras personas: "Necesitarían poder analizar los vídeos compartidos por los usuarios de WhatsApp, y WhatsApp no almacena permanentemente archivos de vídeo en sus servidores... por lo que no pueden encontrar evidencia alguna".

"Recomiendo que la gente se borre WhatsApp"

No obstante, Durov asegura que una vulnerabilidad de este calibre seguro que ha sido explotada. Por esa misma razón, y ante el silencio de Facebook a la hora de informar sobre esta última vulnerabilidad, Durov considera que WhatsApp ha utilizado este fallo para acceder a datos privados de terceras personas: "WhatsApp podría implementar accidentalmente vulnerabilidades de seguridad críticas en todas sus aplicaciones cada pocos meses".

Por esa misma razón, y después de recordar que Telegram no ha tenido problemas de este tipo en los seis últimos años, Durov recomienda a sus seguidores que borren WhatsApp: "Recomiendo que la gente elimine WhatsApp de su teléfono para evitar que todas sus fotos y mensajes se hagan públicos algún día".