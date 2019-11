Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, ha respondido en el programa Què t’hi jugues!, de SER Cataluña, a las palabras de Florentino Pérez en la última asamblea de compromisarios del club blanco. El actual presidente del Madrid dijo en referencia a Calderón, sin nombrarlo, que había hecho trampas para ser presidente.

Calderón ha afirmado que Florentino "miente sabiendo que miente" y ha hecho hincapié en que Pérez mantiene al club tres personas relacionadas con ese caso: "la persona que falsificó los votos a favor del candidato que apoyaba Florentino, y que ha sido condenado a dos años de prisión que no ha cumplido porque llegó a un pacto con el fiscal" y también "dos periodistas condenados por delitos de calumnias contra mi persona". El expresidente blanco considera "vergonzosas, intolerables y inadmisibles" las palabras de Florentino.

Además, el exdirigente ha valorado la fotografía de Gareth Bale con la bandera de Gales que ha ofendido a los seguidores del Madrid. Para Calderón, lo habría interpretado como "una broma" si el rendimiento del galés fuera bueno. Descarta que la pancarta vaya dirigida a Mijatovic, el director deportivo del Madrid en época de Calderón, y añadió que llegado este punto el club no tiene más remedio quitárselo de encima: "No es fácil, a mí me pasó lo mismo con Robinho".