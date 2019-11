Este jueves José Mourinho realizó su primera rueda de prensa como entrenador del Tottenham Hotspur, la cual sirvió como presentación oficial del técnico luso en el cuadro londinense.

En dicha rueda de prensa, Mourinho fue cuestionado al final de la misma, (minuto 40.25 de la rueda de prens) por si el Real Madrid contactó con él en los últimos meses y sobre si ha hablado con el conjunto blanco recientemente.

"Hablo habitualmente con personas del Real Madrid, tengo varios amigos allí y el primero de ellos es el presidente. Florentino me ama y yo le amo a él. Me encantó mi etapa allí en el Real Madrid, hicimos grandes cosas igual que tuvimos varios problemas también pero es una parte de mi carrera a la que le tengo mucho cariño. Ayer mismo recibí 50 mensajes de personas del Manchester United y eso es lo más importante de todo. No se trata de ganar o perder, se trata de que te tengan respeto y te valoren como profesional y como persona. El Real Madrid es una parte importante de mi vida y siempre me pone contento cuando el Real Madrid va en la buena dirección. Siempre quiero que el Real Madrid gane y que le vaya bien", comentó.