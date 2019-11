Descubre quiénes caen mejor y peor en España, según la encuesta del CEO

¿Quiénes caen mejor en nuestro país? Es la pregunta a la que ha respondido la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió publicada hoy sobre la percepción territorial en España en 2019. La pregunta 40 alude directamente a la apatía o simpatía hacia los habitantes de las diferentes comunidades autónomas en una escala del 0 al 10, siendo el cero "me caen muy mal", cinco "no me caen bien ni mal" y diez "me caen muy bien".

Los catalanes son los que peor caen al resto de ciudadanos de España, con una media del 5,98 sobre 10. Aprueban, pero por poco. Les siguen los ceutíes, melillenses y vascos todos por encima del seis. Por contra, los andaluces son los que mejor caen con un 7,49 junto a asturianos y gallegos.

De hecho, si quitamos la aportación de Cataluña a la encuesta, la opinión sobre los catalanes cae aún más, hasta 5,63 mientras que la de los andaluces sube a 7,61. En el caso de Cataluña, lugar donde está concretado el dato, los que peor caen son los ceutíes, los melillenses y los madrileños, aunque todos por encima de seis. Además, en la comunidad autónoma se desprende una mayor simpatía hacia vascos y asturianos (7,49 y 7,05 respectivamente). Por su parte, los catalanes son los que mejor caen en Cataluña con un 8.

Un 48,3% de los catalanes rechaza la independencia

Un 48,3% de los catalanes rechaza que Cataluña se convierta en un Estado independiente, mientras que un 44% la apoya, un 5,5% no lo sabe y un 2,1% no contesta. Es la primera vez desde junio de 2017 que una encuesta del CEO señala que hay más catalanes en contra de la independencia que a favor, y se han invertido las posiciones respecto al último barómetro de marzo de 2019: entonces el 48,4% apoyaba la independencia y el 44,1% la rechazaba.