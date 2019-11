Cristina Cifuentes visita 'Sálvame' por sorpresa y no descarta presentar un día el programa /

'Sálvame' ha contado este jueves con una visita sorpresa que no ha pasado desapercibida en redes sociales. Y es que nadie daba crédito al ver que la invitada de la tarde era ni más ni menos que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La 'popular' pasaba por el programa de Mediaset para dar una sorpresa a una de las presentadoras del formato, Carlota Corredera, que ha publicado este jueves 21 de noviembre su segundo libro, 'Hablemos de nosotras', en el que la presentadora entrevista a varias mujeres, entre las que se encuentra Cristina Cifuentes.

Tras entregarle uno de los primeros ejemplares del libro a la autora, Cifuentes ha sido preguntada por los colaboradores del programa si se animaría a presentar un día la versión 'limón' del formato (la que se emite de 16:00 a 17:00).

"Esto es lo que viene siendo una encerrona", ha dicho la propia Cifuentes, quien después se ha declarado seguidora frecuente del programa y no ha cerrado la puerta a presentar un día el formato: "Ya lo veremos. No sé si voy a a poder esta semana, pero no digo que en el futuro no lo vaya a hacer", ha afirmado entre aplausos del público.