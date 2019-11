Hazard: "En un mal día peso 77 kilos, pero pesaba 80 este verano y lo perdí todo en diez días"

Eden Hazard ha sido claro sobre su peso. Desde su llegada al Real Madrid, la forma física del jugador belga ha sido ampliamente comentada. Hazard ha sido contudente al respecto: "En un mal día peso 77 kilos, pero pesaba 80 este verano. Lo perdí todo en diez días".

"No lo escondo. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Soy alguien que coge peso rápido y lo pierde rápido. Cuando estaba en el Lille con 18 años, pesaba 72 kilos. Después, gané masa muscular hasta 75 kilos. En un mal día peso 77 kilos, pero pesaba 80 este verano. Lo perdí todo en diez días", explica en una entrevista concedida a L'Equipe.

"Zidane va directo al grano, es alguien normal. Ama a sus jugadores"

Respecto a cómo es entrenar con Zidane, Hazard explicó que el técnico francés "habla poco" y "es simple". "Siempre viene a hablar conmigo antes de un partido para que me sienta cómodo. 'Sé feliz', me dice. Va directo al grano, es alguien normal. Ama a sus jugadores. Mantiene ese lado emocional, sientes que los jugadores están felices de que sea entrenador. Incluso los que no juegan. Nuestros entrenamientos son siempre con la pelota, pequeños movimientos siempre. Es más enmarcado y repetitivo que por ejemplo, Sarri. Estuve tres años con entrenadores italianos y con él es más fácil encontrarte", añade.

"Fichar por el Real Madrid fue un sueño para mí. Desde que comencé a jugar en el jardín de pequeño, era el club que apoyaba. Zidane era mi ídolo. Cuando le vi en televisión, fue mágico. A menudo íbamos con la familia de vacaciones a España. Pero nunca a Madrid. Siempre que íbamos en coche, la gente me hablaba del Real Madrid", explica.

Respecto a su entrada en el vestuario blanco, Hazard explica que los jugadores con los que más fácil ha sido adaptarse ha sido con los que hablan francés. "Courtois fue el que más me ayudó en la adaptación al Madrid. Dormimos juntos cuando llegamos y comimos. La integración es fácil porque hay muchos jugadores que hablan francés, como Varane, Mendy, o Benzema. El personal habla francés y es perfecto para mí", añade.