El portero del Ajax, André Onana, habló sobre la actualidad futbolística e hizo unas declaraciones en la que acusa a los clubes de no confiar en los porteros negros: "Los clubes no confían en los porteros negros. Es una realidad, sólo hay que fijarse en ella, no soy yo quien lo dice", declaró Onana.

El camerunés habló para el medio francés RMC y sorprendió con estas duras declaraciones a los clubes europeos, de los que asegura no confían en los guardametas negros para defender sus porterías.

"No hay muchos porteros negros en la élite y la gente ya tiene en su cabeza que los porteros negros no aportan seguridad o cometen demasiados errores". Añadió Onana a estas declaraciones que han revolucionado las redes, en un momento en el que se repiten los incidentes racistas en el mundo del fútbol.