El Gobierno no descarta una mesa de diálogo con ERC, pero apuesta por el "diálogo dentro de la Constitución"

La ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, en lo referente a la formación de un nuevo gobierno, "el primer paso ya está dado". Celaá ha reivindicado que el pacto PSOE-Podemos es "la única suma posible" y ha asegurado que "las fuerzas de la derecha se han autoexcluido", por lo que considera que "el paso adelante dado por las fuerzas progresistas" denota "responsabilidad".

La ministra portavoz ha recibido varias preguntas sobre la posibible creación de una mesa de diálogo, tal y como solicita ERC, a lo que solo ha respondido que "el Gobierno no ha estudiado esta cuestión" y que, ante la necesidad de formar un Ejecutivo cuanto antes, mantiene su apuesta por "el diálogo dentro de la Constitución, dentro de la ley". Es decir, que ni confirma ni desmiente.

Celaá también ha recordado que en los últimos días se han escuchado varios llamamientos que urgen a la formación de un nuevo Gobierno, "incluso voces internacionales", y ha recalcado que los evidentes signos de desaceleración mundial no deberían lastrar el crecimiento económico de España (que se mantiene por encima del de los países de nuestro entorno), pero "podría hacerlo si no reaccionamos a tiempo".

La ministra portavoz ha insistido en que Pedro Sánchez "ha ganado todas las convocatorias electorales de este año" y ha asegurado que es "responsabilidad de todas las fuerzas políticas" propiciar el nuevo Gobierno.

Preguntada por "el silencio del presidente" en el caso de los ERE, Celaá ha respondido que "el caso de los ERE no afecta a este Gobienro y mucho menos al presidente", añadiendo que no les resulta indiferente y que les "duele profundamente", pero que "no afecta al Gobierno ni al partido como tal".

Celaá también ha detallado que el consejo de Ministros ha aprobado una declaración sobre la violencia contra la mujer, ha criticado a la ultraderecha por romper consensos y ha asegurado que "los admiradores del pasado" van a tener al Gobierno enfrente. Sobre la posible trama de espías rusas involucrada en el procés catalán, Celaá ha apelado al "secreto de sumario" y ha negado cualquier conocimiento previo por parte del Gobierno.