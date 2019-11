Una candidata de Vox a un profesor de Alicante: "No vas a tener centro para esconderte"

Una candidata de Vox al Congreso por Alicante ha amenazado a través de Facebook al profesor de Historia de su hijo por haber definido al partido como de "extrema derecha", según ha adelantado 'La Información'. En la publicación, ya eliminada por la candidata, llegó a decir al profesor que "no va a tener centro donde esconderse". Por el momento, la Conselleria de Educación estudia si podría haber consecuencias jurídicas ante las amenazas vertidas.

Marisol Sanchís Martínez, así se llama, fue candidata proclamada de Vox al Congreso por Alicante tal y como figura la publicación oficial del BOE, pero no llegó a ser elegida. También formó parte de la candidatura local en las pasadas elecciones municipales del 26-M. El mensaje del 'post' comienza con una amenaza: "consejo a un profesor de Historia del instituto Azorín..."

Mensaje de la candidata de Vox al Congreso por Alicante. / Twitter

El instituto está situado en la localidad de Petrer, en Alicante. Ahí, según lo que cuenta la candidata ultra, el profesor le dijo a sus alumnos que Vox era un partido de extrema derecha y que si lo volvía a hacer no iba a tener centro donde esconderse. "Desde Vox no te lo vamos a permitir", dice en otra línea y añade "tu función como profesor es la de impartir conocimientos a tus alumnos...así que deja la política y a los políticos y no les metas porquería en la cabeza". Lo cierto es que ella misma quiso ser representante y es ferviente defensora de Santiago Abascal, presidente de Vox.

También, errata mediante, amenaza con poner una demanda al profesor. Según 'La Información', el instituto Azorín no tenía conocimiento del mensaje y la directora aseguró que el centro tiene un temario al que siempre se ajusta y "no se va a salir". En todo caso, dice la directora para este mismo medio, se pondrán en contacto con la madre para que vaya a hablar con quien corresponda y explique lo que considera que ha pasado. El centro no duda de la profesionalidad del profesor.

La conselleria sale a defender al profesor

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana estudia si pueden tener consecuencias jurídicas las amenazas de la candidata de Vox, según ha avanzado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.

Oltra, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, ha defendido que "esas palabras se valoran solas y la persona que las ha dicho se califica sola". "Ir amenazando a profesores no es precisamente una actitud democrática, ni respetuosa ni educativa", ha sostenido, por lo que cree que "viene a confirmar la descripción que el profesor hace de este partido".

Ante esta situación, la Conselleria de Educación se ha puesto en contacto con el centro de Petrer para estudiar "las acciones que se puedan derivar de esta amenaza". "Es una amenaza, y las amenazas están prohibidas en el ordenamiento jurídico", ha recordado la también coportavoz de Compromís.