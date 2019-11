Sale a la luz el casting que hizo Mónica Carrillo para 'El diario de Patricia'

Este jueves fue el Día de la Televisión y muchos profesionales del medio celebraron esta fecha tan señalada compartiendo en sus redes sociales momentos destacados de su carrera en la pequeña pantalla. De todos, llamó especialmente la atención el vídeo que publicó Mónica Carrillo, presentadora de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana'.

Y es que la periodista compartió el casting que hizo para entrar a trabajar en Antena 3. "Hace 13 años estaba trabajando como redactora y presentadora de informativos en TVE", explica en la publicación. "Una noche me sonó el teléfono: me llamaban de Antena 3 para que hiciera una prueba de cámara para un programa ['El diario de Patricia']. Al mes siguiente me incorporé a 'Antena 3 Noticias' donde todavía sigo".

Y añade: "No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de Antena 3 hasta hoy, el Día Mundial de la Televisión".

Esta es la prueba que hizo para el mítico programa de Antena 3:

