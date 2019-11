Empieza la declaración de la víctima de la supuesta agresión de Aranda: "Está pasándolo francamente mal"

La víctima de la supuesta agresión sexual en grupo de Aranda de Duero ya comparece ante el tribunal que juzga el caso. La niña, que tenía quince años cuando ocurrieron los hechos y que todavía es menor de edad, declarará detrás de un biombo y respondiendo a las preguntas que las partes le trasladen a través del presidente de la sala.

La joven ha sido trasladada al interior del Tribunal Superior de Justicia en un coche con el objetivo de preservar su intimidad. Patricia Ortiz, abogada de la niña, ha comparecido ante los medios asegurando que "para la niña va a ser una mañana muy dura, tener que recordar todo lo que vivió en ese piso. Está pasándolo francamente mal".

En sus dos exploraciones realizadas en la fase de instrucción la joven coincidió en negar que accediera a mantener relaciones sexuales con los tres exjugadores de la Arandina, asegurando entonces que "no me imaginaba que unos chicos así harían eso" y afirmando que todos sabían su edad. "Me quedé bloqueada", dijo, asegurando también que los acusados le exigieron que guardase silencio cuando abandonó el piso.

Hoy también está previsto que comparezcan los padres de la niña, que en fase de instrucción también relataron a la jueza cómo la niña les contó lo sucedido y el proceso que han seguido después, tanto poniendo la denuncia como con la psicóloga de la niña. "No les quería hacer daño, ella no quería denunciarlo", contó el padre a la magistrada.