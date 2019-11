La borrasca 'Cecilia' pone en alerta a la Península: vientos fuertes de hasta 110km/h y más lluvia

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por vientos fuertes de hasta 110 kilómetros por hora y por lluvias, que podrían acumular unos 80 litros por metro cuadrado en 12 horas que dejará la borrasca 'Cecilia' este fin de semana. De acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se esperan vientos fuertes, tanto en tierra como en la costa, en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla y este viernes habrá lluvias generalizadas que serán especialmente intensas en puntos del sur de la Península.

En concreto, los vientos podrán alcanzar este viernes hasta 90 a 110 kilómetros por hora en Almería, Cádiz, Asturias, Cantabria, y Navarra, mientras que este sábado y el domingo, los vientos se mantendrán con especial fuerza en el área Mediterránea, con rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora en Almería, Castellón y Tarragona. Los vientos en las costas también serán muy intensos y el temporal marítimo afectará al Cantábrico y al Mediterráneo y tenderá a ir amainando en la jornada del domingo, que se restringirá al noreste peninsular.

El tiempo: lluvia y avisos en todas las comunidades autónomas (menos una) Un total de 40 provincias de 16 comunidades autónomas están en riesgo por lluvias, deshielo, oleaje y fuertes vientos

Ante los vientos fuertes, Protección Civil aconseja asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública, y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas, así como no subir a andamios sin las adecuadas medidas de protección. A los conductores les recuerda que deben extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce de vehículos pesados en carreteras de doble sentido y prestar especial atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Frente a los fuertes vientos costeros, aconseja alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes. También recomienda no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. Del mismo modo, recuerda que con el temporal el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a las personas que estén en sus proximidades, por lo que Protección Civil pide no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje. Por otro lado, ante las lluvias intensas, aconseja a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

En caso de tener que viajar pide a los conductores que procuren circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

En caso de que empiece a llover de manera torrencial, recuerda que existe riesgo de inundación por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados porque desconoce lo que puede haber bajo el agua y aconseja localizar los puntos más altos de la zona y no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación. A quien se encuentre en el campo, recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados e, igualmente, dirigirse a los puntos más altos de la zona.No obstante, dado el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos, Protección Civil aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.